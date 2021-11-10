РЭО упростил способ получения поддержки для мусорных инвестпроектов

Москва, 10 ноября. Мусорные инвестпроекты до одного миллиарда рублей смогут в упрощенном порядке получить поддержку от Российского экологического оператора.

Соответствующее постановление об изменениях в Устав ППК РЭО подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Как отметил глава РЭО Денис Буцаев, теперь рассмотрение сделок будет проходить быстрее, передает телеканал «360».

«РЭО перешел к активному оказанию мер поддержки отрасли обращения с ТКО. В 2021 году Российский экологический оператор проинвестирует 6,2 миллиарда рублей в 13 объектов в 11 регионах», — сообщил Буцаев.

Ранее РЭО рекомендовал онлайн-ритейлерам сократить объемы упаковки и перейти на перерабатываемые аналоги. Оборот доставки продуктов и готовых блюд у «Яндекс.Еды», X5 Group и Delivery Club вырос в четыре раза в период пандемии. При этом отходы от неэкологичных фасовочных материалов увеличились на десятки тысяч тонн.