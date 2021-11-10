Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 18:28
18:28
Весь мир
Al Youm Al Tali: руководство Судана согласовало кандидатуру нового премьер-министра
18:24
Экономика
Биткоин установил новый исторический рекорд
18:20
Шоу-бизнес
Правнучка нефтяного магната Айви Гетти выбрала для свадьбы платье из разбитого зеркала
18:19
Политика
Политолог Сатановский сравнил со средневековой инквизицией критикующих Путина поляков
18:17
Общество
«Ее сломало зло со стороны, а не изнутри»: Збруев поделился воспоминаниями об актрисе Малявиной
18:15
Политика
Представительство Никарагуа в Крыму попало под санкции президента Украины Зеленского
18:15
Спорт
Экс-полузащитник «Спартака» Гаврилов назвал сборную Кипра мусором
18:11
Весь мир
Апелляционный суд Оклахомы оправдал Johnson & Johnson в деле об опиоидном кризисе
18:07
Политика
Политолог Якубин раскусил нехитрый трюк Польши с военной истерией вокруг прорыва беженцев
18:04
Происшествия
Прокуратура прекратила дело против программиста, предоставившего видео пыток в колонии
Все новости

«Ее сломало зло со стороны, а не изнутри»: Збруев поделился воспоминаниями об актрисе Малявиной

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 18:22
Общество
«Ее сломало зло со стороны, а не изнутри»: Збруев поделился воспоминаниями об актрисе Малявиной
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Народный артист РСФСР и звезда картины «Ты у меня одна» Александр Збруев вспоминает с теплотой о своей первой супруге Валентине Малявиной, которая ушла из жизни в возрасте 80 лет.

В среду на сайте Союза кинематографистов России появилась информация о кончине актрисы. Малявина ушла из жизни 30 октября. Причины смерти неизвестны.

Воспоминаниями об актрисе актер поделился в беседе с ФАН. По его словам, Малявина была человеком добрым и честным.

«Она была светлая, талантливая, прекрасная актриса. Человек, который понимал в жизни, что такое черное, что такое белое. Очень сложно говорить, но она  не только достойно, а талантливо существовала во всех тех фильмах, в которых она снималась. Достойно и прекрасно существовала в театре Вахтангова, в котором она работала. И в театре ленинского комсомола — «Ленком» сегодняшний. Пусть немного, но тем не менее она там работала и очень достойно. Ее все любили и уважали. И она вообще могла ладить с людьми, и у нее не было никакой злости. У нее была только одна доброжелательность», — отметил Збруев в интервью ФАН.

 «Ее сломало зло со стороны, а не изнутри»: Збруев рассказал о Малявиной
Global Look Press / Russian Look

Их любовь с Малявиной вспыхнула молниеносно на глазах коллег. Но брак быстро распался, а судьба самой актрисы пошла по драматическому сценарию. Гражданский брак с актером Станиславом Жданько закончился катастрофой. Валентину Малявину обвинили в умышленном убийстве и отправили в колонию на девять лет.

«С сильным человеком, наверное, не произошло бы того, что с ней произошло. Она при всем своем таланте и понимании жизни еще сохранила и наивность. Но, по всей вероятности, какое-то зло, которое существовало рядом с ней, может быть ее и подломило. Именно со стороны, а не изнутри. Она как раз тогда была на нашем спектакле в театре «Ленкома» и смотрела спектакль «Вор». И в этот день вот это все у нее и произошло», — подчеркнул артист.

Тем не менее Збруев до последних дней следил за жизнью первой супруги, хоть и виделись в последний раз они очень давно.

«После того как она оказалась в таких отдаленных местах, уже потом прошло много лет, после она пришла как-то в театр наш, и я с ней пару раз встретился. Она пришла на один спектакль, потом на второй, а после исчезла. И после этого я ее уже лично не видел», — рассказал Збруев.

Валентина Малявина была одной из самых красивых и талантливых актрис советского кинематографа. Последние годы она провела в доме престарелых. Ее не стало 30 октября, однако общественность узнала об этом лишь 10 ноября. Валентина Малявина известна публике по ролям в картинах «Иваново детство», «Дневные поезда», «Подсолнух», «Король-олень», «Осенние соблазны». О дате и месте прощания с актрисой пока не сообщалось.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Ее сломало зло со стороны, а не изнутри»: Збруев поделился воспоминаниями об актрисе Малявиной
кино советское кино престпуление валентина малявина александр сбруев
Комментировать