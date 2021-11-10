«Ее сломало зло со стороны, а не изнутри»: Збруев поделился воспоминаниями об актрисе Малявиной

Народный артист РСФСР и звезда картины «Ты у меня одна» Александр Збруев вспоминает с теплотой о своей первой супруге Валентине Малявиной, которая ушла из жизни в возрасте 80 лет.

В среду на сайте Союза кинематографистов России появилась информация о кончине актрисы. Малявина ушла из жизни 30 октября. Причины смерти неизвестны.

Воспоминаниями об актрисе актер поделился в беседе с ФАН. По его словам, Малявина была человеком добрым и честным.

«Она была светлая, талантливая, прекрасная актриса. Человек, который понимал в жизни, что такое черное, что такое белое. Очень сложно говорить, но она не только достойно, а талантливо существовала во всех тех фильмах, в которых она снималась. Достойно и прекрасно существовала в театре Вахтангова, в котором она работала. И в театре ленинского комсомола — «Ленком» сегодняшний. Пусть немного, но тем не менее она там работала и очень достойно. Ее все любили и уважали. И она вообще могла ладить с людьми, и у нее не было никакой злости. У нее была только одна доброжелательность», — отметил Збруев в интервью ФАН.

Global Look Press / Russian Look

Их любовь с Малявиной вспыхнула молниеносно на глазах коллег. Но брак быстро распался, а судьба самой актрисы пошла по драматическому сценарию. Гражданский брак с актером Станиславом Жданько закончился катастрофой. Валентину Малявину обвинили в умышленном убийстве и отправили в колонию на девять лет.

«С сильным человеком, наверное, не произошло бы того, что с ней произошло. Она при всем своем таланте и понимании жизни еще сохранила и наивность. Но, по всей вероятности, какое-то зло, которое существовало рядом с ней, может быть ее и подломило. Именно со стороны, а не изнутри. Она как раз тогда была на нашем спектакле в театре «Ленкома» и смотрела спектакль «Вор». И в этот день вот это все у нее и произошло», — подчеркнул артист.

Тем не менее Збруев до последних дней следил за жизнью первой супруги, хоть и виделись в последний раз они очень давно.

«После того как она оказалась в таких отдаленных местах, уже потом прошло много лет, после она пришла как-то в театр наш, и я с ней пару раз встретился. Она пришла на один спектакль, потом на второй, а после исчезла. И после этого я ее уже лично не видел», — рассказал Збруев.

Валентина Малявина была одной из самых красивых и талантливых актрис советского кинематографа. Последние годы она провела в доме престарелых. Ее не стало 30 октября, однако общественность узнала об этом лишь 10 ноября. Валентина Малявина известна публике по ролям в картинах «Иваново детство», «Дневные поезда», «Подсолнух», «Король-олень», «Осенние соблазны». О дате и месте прощания с актрисой пока не сообщалось.