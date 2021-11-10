Российский «Арктический трилистник» вызвал восторг у зрителей британского канала BBC

Лондон, 10 ноября. Российские военные в очередной раз доказали, что способны посадить самолет даже на айсберг. К такому выводу пришли зрители британского телеканала BBC, где появился репортаж о необычной базе ВС РФ.

Журналисты рассказали британцам об «Арктическом трилистнике», который ВС РФ разместили на территории архипелага Земля Франца-Иосифа. База вмещает гарнизон численностью 150 человек и может функционировать в автономном режиме на протяжении полутора лет. Военный объект укреплен ракетными комплексами «Бастион» и «Панцирь-С1». При этом построенная на базе взлетно-посадочная полоса способна принимать любые типы самолетов круглогодично.

Федеральное агентство новостей /

Возможности загадочной базы вызвали восторг у жителей Британии. В комментариях к репортажу пользователи подчеркнули, что российские специалисты проделали впечатляющую работу, ведь обеспечить работу объекта в столь суровых условиях крайне трудно.

«Вот за что я уважаю российское оружие», — подчеркнул один из пользователей.

Другой комментатор с грустью заметил, что в России могут посадить самолет даже на айсберг, тогда как в Великобритании закрывают аэропорты при малейшем снегопаде.

«Эта база — самая русская вещь, которую я когда-либо видел. Я имею в виду, если бы кто-нибудь показал мне это, не сказав, что это такое, я бы, наверное, сказал, что это российская военная база», — высказался пользователь с никнеймом DikoMan.

При этом многие британцы сошлись во мнении, что россияне имеют полное право осваивать Арктику, размещая там свое вооружение. На этом фоне они напомнили, что американские военные базы вообще разбросаны по всему миру.

Ранее на «трилистники» обратил внимание американский аналитик Джон Грейди. По его словам, возможности этой базы ставят крест на арктических претензиях США. Также эксперты оценили самоходные орудия «Мальва», которые значительно усилят оборонный потенциал России, передает RT.