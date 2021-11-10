Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 18:28
18:24
Экономика
Биткоин установил новый исторический рекорд
18:20
Шоу-бизнес
Правнучка нефтяного магната Айви Гетти выбрала для свадьбы платье из разбитого зеркала
18:19
Политика
Политолог Сатановский сравнил со средневековой инквизицией критикующих Путина поляков
18:17
Общество
«Ее сломало зло со стороны, а не изнутри»: Збруев поделился воспоминаниями об актрисе Малявиной
18:15
Политика
Представительство Никарагуа в Крыму попало под санкции президента Украины Зеленского
18:15
Спорт
Экс-полузащитник «Спартака» Гаврилов назвал сборную Кипра мусором
18:11
Весь мир
Апелляционный суд Оклахомы оправдал Johnson & Johnson в деле об опиоидном кризисе
18:07
Политика
Политолог Якубин раскусил нехитрый трюк Польши с военной истерией вокруг прорыва беженцев
18:04
Происшествия
Прокуратура прекратила дело против программиста, предоставившего видео пыток в колонии
18:03
Политика
Минюст включил издание «Как бы инагент» в список СМИ-иноагентов
Все новости

Российский «Арктический трилистник» вызвал восторг у зрителей британского канала BBC
Армия
Российский «Арктический трилистник» вызвал восторг у зрителей британского канала BBC
Федеральное агентство новостей  /  Альгис Микульскис

Лондон, 10 ноября. Российские военные в очередной раз доказали, что способны посадить самолет даже на айсберг. К такому выводу пришли зрители британского телеканала BBC, где появился репортаж о необычной базе ВС РФ.

Журналисты рассказали британцам об «Арктическом трилистнике», который ВС РФ разместили на территории архипелага Земля Франца-Иосифа. База вмещает гарнизон численностью 150 человек и может функционировать в автономном режиме на протяжении полутора лет. Военный объект укреплен ракетными комплексами «Бастион» и «Панцирь-С1». При этом построенная на базе взлетно-посадочная полоса способна принимать любые типы самолетов круглогодично.

Российский «Арктический трилистник» вызвал восторг у зрителей британского канала BBC
Федеральное агентство новостей /

Возможности загадочной базы вызвали восторг у жителей Британии. В комментариях к репортажу пользователи подчеркнули, что российские специалисты проделали впечатляющую работу, ведь обеспечить работу объекта в столь суровых условиях крайне трудно.

«Вот за что я уважаю российское оружие», — подчеркнул один из пользователей.

Другой комментатор с грустью заметил, что в России могут посадить самолет даже на айсберг, тогда как в Великобритании закрывают аэропорты при малейшем снегопаде.

«Эта база — самая русская вещь, которую я когда-либо видел. Я имею в виду, если бы кто-нибудь показал мне это, не сказав, что это такое, я бы, наверное, сказал, что это российская военная база», — высказался пользователь с никнеймом DikoMan.

При этом многие британцы сошлись во мнении, что россияне имеют полное право осваивать Арктику, размещая там свое вооружение. На этом фоне они напомнили, что американские военные базы вообще разбросаны по всему миру.

Ранее на «трилистники» обратил внимание американский аналитик Джон Грейди. По его словам, возможности этой базы ставят крест на арктических претензиях США. Также эксперты оценили самоходные орудия «Мальва», которые значительно усилят оборонный потенциал России, передает RT.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Российский «Арктический трилистник» вызвал восторг у зрителей британского канала BBC
россия арктика британия вс рф
Комментировать