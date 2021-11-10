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Секретарь Совбеза Патрушев сообщил о влиянии США на усугубление ситуации в Афганистане
Политика
Секретарь Совбеза Патрушев сообщил о влиянии США на усугубление ситуации в Афганистане
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Нью-Дели, 10 ноября. США и их союзники продолжают способствовать усугублению ситуации в Афганистане, заявил по итогам консультаций в Нью-Дели секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, в Афганистане страдают от голода свыше 18 миллионов человек. Соединенные Штаты и западные партнеры с помощью экономической изоляции ухудшают обстановку в государстве, подчеркнул Патрушев.

«В Афганистане сейчас функционируют более 20 террористических структур общей численностью свыше 23 тысяч боевиков», — добавил секретарь Совбеза.

В индийской столице проходит «Делийский диалог по региональной безопасности в Афганистане». Во встрече принимают участие представители Ирана, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На афганском направлении стали действовать международные и региональные игроки, также начали появляться новые форматы, отметил Патрушев.

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сша афганистан патрушев совбез
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