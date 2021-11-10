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Немецкий политолог Рар: США, Польше и Украине уже поздно мешать запуску «СП-2»

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 17:43
Политика
Немецкий политолог Рар: США, Польше и Украине уже поздно мешать запуску «СП-2»

Берлин, 10 ноября. Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен, это решенный вопрос, несмотря на всех жалобы таких стран, как Украина, Польша и США. Об этом заявил авторитетный немецкий политолог Александр Рар.

В комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» бывший советник правительства ФРГ поставил на место мечтающие сорвать запуск «СП-2» государства. По мнению эксперта, промедления официального Берлина связаны со стремлением немецких властей добиться общеевропейской солидарности по проекту, что крайне непростая задача. Однако это лишь оттягивает неизбежное — трубопровод достроен, заполнен газом, он будет запущен, объяснил Рар.

«Сейчас "Северный поток – 2" достроен и заработает. С другой стороны, консультации будут проводиться со всеми европейцами, Германия заинтересована, чтобы все решения внутри Европы принимались общим голосом... Это очень сложный проект», — объяснил Рар.

Немецкий политолог Рар: США, Польше и Украине уже поздно мешать запуску «СП-2»
ИА Народные новости / Александр Рар

Однако намерения других государств каким бы там ни было образом саботировать запуск «СП-2» обречены на провал, подчеркнул немецкий эксперт. Солидарность — это одна из ключевых европейских ценностей, но солидарность заканчивается там, где начинается материальный ущерб. Рару хватило одной фразы, чтобы дать оценку шансам Украины, Польши, США и других недоброжелателей «Северного потока — 2» изменить это.

«Но уже поздно – поезд ушел. Они будут давить вечно, но вопрос – как? Немцы согласны с тем, что где-то нужно солидарность проявлять, но солидарность не идет так далеко, чтобы немцы себе в ущерб лишали себя выгоды, сотрудничества с Россией», — констатировал Александр Рар.

Ранее Украина попыталась заполучить место в комиссии по сертификации «СП-2», однако европейские чиновники отказали Киеву. Как отметил авторитетный политический обозреватель Яков Кедми, позиция Европы по трансбалтийскому газопроводу не изменится из-за истерик команды президента Владимира Зеленского.

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Все новости / Политика / Немецкий политолог Рар: США, Польше и Украине уже поздно мешать запуску «СП-2»
россия германия александр рар Северный поток — 2
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