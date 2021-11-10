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«Труд должен оплачиваться достойно»: полковник в отставке Штомпель оценил зарплату полицейского
Общество
«Труд должен оплачиваться достойно»: полковник в отставке Штомпель оценил зарплату полицейского
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 10 ноября. Заместитель председателя межрегионального профсоюза сотрудников органов внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Анатолий Штомпель обсудил в медиацентре «Патриот» уровень зарплат полицейских, а также имидж типичного сотрудника правоохранительный органов.

Известно, что на данный момент зарплата полицейского в Санкт-Петербурге варьируется в диапазоне от 40 до 60 тыс. рублей. При этом на крупных агрегаторах вакансий насчитывается 540 открытых предложений для жителей города на Неве, желающих поступить на службу в органы. По словам Штомпеля, такого уровня заработной платы недостаточно, особенно учитывая инфляцию и прошедшую недавно реформу, которая существенно сократила численность личного состава.

«Посокращали, а работы меньше-то не стало, приходится работать личному составу сотрудников за счет своих сил и своих внутренних резервов, приходится друг друга подменять. Работа крайне нервная, стресс, это, естественно, отражается на здоровье, и поэтому, конечно, труд должен оплачиваться достойно», — пояснил полковник полиции в отставке.

Штомпель напомним, что спальные районы Петербурга активно застраиваются, существенно растет население города. При этом численность сотрудников правоохранительных органов не увеличивается, что снова говорит о необходимости соответствующего уровня оплаты труда представителей этой непростой профессии. Спикер особо подчеркнул остроту кадрового вопроса в полиции.

«Сотрудники — это вопрос острый и больной. Комплекс территориальных подразделений, участковых, дежурные части — это люди, которые посредственно ведут борьбу с преступностью ежедневно», — добавил Анатолий Штомпель.

В завершении гость медиацентра «Патриот» отметил, что служба в органах — это две стороны одной медали. С одной стороны, это почетно и хорошо, а с другой — люди постоянно испытывают стресс и, как следствие, теряют здоровье.

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