Глава Марий Эл передал региональному МВД 210 видеорегистраторов

Йошкар-Ола, 10 ноября. Александр Евстифеев наградил медалью ордена «За заслуги перед Марий Эл» главу регионального МВД Сергея Волчкова. При этом он вручил Волчкову сертификат на 210 персональных носимых видеорегистраторов для использования в служебной деятельности сотрудниками Госавтоинспекции. Как пояснил глава республики, это будет способствовать совершенствованию системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения опасного поведения водителей, сообщает «МедиаПоток».

Почетная грамота правительства Марий Эл была вручена старшему инспектору по особым поручениям группы дорожного надзора отдела надзора управления ГИБДД МВД по Марий Эл Дмитрию Максимову.

Старший госинспектор безопасности дорожного движения группы технического надзора, регистрации автотранспортных средств и экзаменационной работы отдела надзора управления ГИБДД МВД по Марий Эл Николай Татанкин и начальник контрольно-профилактического отделения управления ГИБДД МВД по Марий Эл Роман Анохов удостоились благодарности главы Марий Эл.

Ранее ФАН сообщал, что российские водители признали видеорегистратор самым нужным автомобильным гаджетом.