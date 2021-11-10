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Ньюйоркцы оказались на краю 365-метрового небоскреба

Видео

Экстремалы из Нью-Йорка почувствовали себя героями голливудских фильмов, оказавшись на крыше одного из небоскребов Манхэттена. Посетители могли не только любоваться видами, но и сделать шаг в неизвестность.

Любители альпинизма забрались на 365-метровое здание 30 Hudson Yards. Однако на этом аттракцион, который называется «City Climb», не закончился. Самые отважные могли наклониться над обрывом и повиснуть на высоте птичьего полета. Стоимость развлечения составила 185 долларов (более 13 тысяч рублей — прим. ФАН).

«Было очень страшно. Но у нас были отличные гиды — Алехандро и Мэтт. Благодаря им мы чувствовали себя в безопасности. Мы — команда! Мы с ребятами поняли, что мы большая семья, поэтому поддерживали друг друга», — рассказывает участница Мэген.

Жители Большого яблока признались, что с 30 Hudson Yards открывается потрясающий вид. Поэтому посетители назвали аттракцион уникальной возможностью рассмотреть город с лучшей точки.

Однако красотой Нью-Йорка могли насладиться не только любители экстрима. На башне также есть смотровая площадка Edge, которая стала излюбленным местом для фотографов благодаря своим стеклянным ограждениям.

 

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альпинизм экстрим небоскребы смотровая площадка
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