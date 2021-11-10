Россия разработала стратегию борьбы с ростом продуктовых цен в 2022 году

Москва, 10 ноября. Квоты на экспорт зерна сроком на полгода планирует ввести Правительство России с нового года для сдерживания цен на продукты, передает источник РИА Новости.

Кроме того, российские власти готовы разрешить беспошлинный импорт замороженной свинины и говядины — 100 тысяч тонн за полгода и 200 тысяч тонн за год соответственно. Не исключено также, что профильные ведомства могут ввести квоту на импорт сахара и сахара-сырца.

Квоты на экспорт азотных удобрений, необходимых сельскохозяйственному производству, уже утверждены с 1 декабря текущего года на шесть месяцев. Если мировые цены на зерно и подсолнечное масло вырастут в цене, то кабмин, вероятно, поднимет пошлину и на их экспорт.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании с членами кабмина, отметил, что важно своевременно принимать меры, чтобы ситуация с удобрениями не повлияла на продуктовые цены.