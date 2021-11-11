Режиссер Тигран Кеосаян рассказал, за что благодарен актрисе Олесе Железняк

Актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая, певица, заслуженная артистка Российской Федерации Олеся Железняк сегодня празднует 47-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинницу поздравил советский и российский актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист и телеведущий Тигран Кеосаян.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артисткой на съемках фильма «Ландыш серебристый».

«Поскольку это был, насколько я помню, ее дебют, это был, с одной стороны, риск, с другой стороны, мне кажется, я вообще никак не рисковал, с первой встречи, когда мы увиделись на «Мосфильме». Она очень яркая, нестандартная. Это первое впечатление. При работе оказалось, что она еще глубокая и обладает огромным талантом. Его, по-моему, до сих пор не могут правильно развить. Ей еще не довелось попасть к театральному или кинорежиссеру, чтобы дать тот материал, который достоин ее таланта. Это беда для всех больших артистов. Работа на «Ландыше серебристом» была замечательной, легкой, веселой, радостной, светлой. Я благодарен ей. Для меня большая честь, что имею отношение к тому, что широкая публика узнала о ней как о большой актрисе», — рассказал кинорежиссер.

Тигран Кеосаян также назвал одно из наиболее ценных, на его взгляд, качеств Олеси Железняк.

«У нее отличное чувство юмора. Она обладает потрясающим «пинг-понговым» характером — когда шутишь и она отвечает, а не просто молчит», — отметил собеседник ФАН.

Global Look Press / Vasilii Smirnov/Russian Look

В завершение он поделился своими сердечными пожеланиями в адрес именинницы.

«Семейного, материнского счастья! Пусть она все больше и больше раскрывается, и актерский драматургический материал в ее руках был все более качественным. Сочетания ее таланта и драматургии», — подытожил телеведущий.

Ранее актер Иван Охлобыстин через ФАН поздравил с днем рождения артистку Оксану Фандеру. По его словам, она умеет глубоко проживать роли без потери личностного фактора.