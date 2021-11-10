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Настя Ивлеева пофлиртовала с Егором Кридом и прыгнула ему на руки

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 17:32
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева пофлиртовала с Егором Кридом и прыгнула ему на руки
instagram.com  /  @_agentgirl_

Москва, 10 ноября. Популярный блогер Настя Ивлеева, которая недавно пережила развод с рэпером Элджеем, была тронута словами певца Егора Крида в ее шоу «Королевские кобры». Она не скрывала теплых чувств к исполнителю и активно флиртовала с ним.

Егор Крид оценивал выступления артистов в новом выпуске программы. После выступления очередного участника он поднялся на сцену и устроил рэп-баттл с Ивлеевой. Блогер быстро сдалась, признавшись, что не способна придумывать рифмы с бешеной скоростью. В ответ исполнитель слету зачитал строчки о бывшем муже ведущей.

Артистка была тронута словами исполнителя и прыгнула ему на руки. На протяжении всего выпуска 30-летняя звезда проявляла знаки внимания к коллеге по сцене.

«Краш моего сердца», — честно заявила Настя Ивлеева, добавив, что если выпуск шоу наберет 300 тысяч лайков, они с Кридом начнут встречаться.

Настя Ивлеева и Элджей поженились в сентябре 2019 года. Спустя два года пара решила расстаться. Артисты говорят друг о друге только с большой любовью. Ивлеева даже продолжает хранить фотографии с музыкантом.

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Егор Крид личная жизнь настя ивлеева
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