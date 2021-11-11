Забава, сделавшая Россию великой: 184 года назад была открыта Царскосельская железная дорога

Царскосельская железная дорога — первое в России сооружение подобного типа, предназначенное для движения поездов. 11 ноября ей исполняется 184 года. Прозванная царской забавой, она тем не менее легла в основу всего железнодорожного строительства Российской империи. Именно она стала предтечей Транссибирской магистрали — одного из длиннейших железнодорожных полотен в мире.

Хитрый австриец

Точкой отчета истории Царскосельской железной дороги можно считать приезд в Россию в 1834 году австрийского инженера и бизнесмена Франца Герстнера. Под его руководством строилась первая железная дорога в Австрии. В 1835 году у австрийца состоялась личная встреча с императором Николаем I. Государь сначала скептически отнесся к идее железнодорожного соединения Санкт-Петербурга и Москвы, которую продвигал иностранец. Его опасения можно понять: люди из окружения царя были против, выдвигая самые разные, порой абсурдные, но от этого не менее убедительные аргументы.

Так, министр финансов Егор Канкрин был убежден, что именно бездорожье спасло Россию в 1812 году, не дав армии Наполеона получить столь необходимые припасы и подкрепления. По его мнению, если случится новое вторжение в страну, она от новомодных «транспортных приблуд» только проиграет.

А имевший доступ к императору поэт Александр Пушкин (тот был его личным литературным цензором) и вовсе был убежден, что железные дороги не приспособлены к российскому снежному климату и их придется чистить руками податного сословия.

Кроме того, Герстнер сначала заломил цену, потребовав от царя ни много ни мало — монополии на строительство всех железнодорожных полотен в России сроком на 20 лет с последующим переходом в собственность его фирмы.

Однако у железных дорог был и один неоспоримый плюс: с их помощью было чрезвычайно удобно перебрасывать войска. Чтобы не прогадать, император создал особый комитет, который со всех сторон рассмотрел предложение хитрого австрийца. В итоге запрошенных привилегий для строительства дороги из Санкт-Петербурга в Москву он не получил, однако Герстнеру удалось выбить себе разрешение на постройку пробного железнодорожного полотна, чтобы оценить его в российских реалиях.

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Поезд и Vaux-hall

Почти все необходимое для железной дороги закупалось за рубежом: рельсы, стрелочные переводы, крепления, подвижной состав и так далее. Было решено протянуть рельсы не просто до Царского села, но и до дачного пригорода — Павловска, что удлинило общую протяженность трассы до 27 километров. Для реализации новаторского для России тех лет проекта было решено построить специальный железнодорожный мост через Обводный канал, который стал первой постройкой подобного рода в стране.

Паровоз для первого состава был куплен в Англии и 3 октября 1837 года доставлен в Кронштадт. Вагоны, напоминавшие разного вида повозки, заказали из Бельгии и из той же Британии. Они делились на три класса: на «берлины» (предназначены для аристократии и богачей, с восемью удобными мягкими креслами), «дилижансы» (для публики попроще, средней наполняемости) и «ваггоны» (для простолюдинов, куда можно натолкать до 100 человек). Всего к открытию дороги в Россию поступили 6 паровозов, 44 пассажирских и 19 грузовых вагонов.

Движение на участке Санкт-Петербург — Царское село было открыто в торжественной обстановке 30 октября (11 ноября но новому календарному стилю) 1837 года. Среди гостей церемонии были члены императорской семьи, а место машиниста занял сам инженер первого российского железнодорожного полотна — Франц Герстнер. Через 35 минут под громкие аплодисменты встречающих поезд под его управлением прибыл на станцию Царское село. Максимальная скорость состава достигала 64 км/ч, средняя — 51 км/ч.

В поездах от Петербурга до Царского села и обратно ездили все желающие. В целях экономии составы передвигались в основном на лошадиной тяге — паровоз подключался только на выходных. Новинка могла достаточно быстро наскучить жителям Петербурга, поскольку двигалась не быстрее кареты, запряженной тройкой лошадей. Герстнер придумал хитрый ход, искусственно создав спрос на поездки по Царскосельской железной дороге.

Дело в том, что в то время в России, как и в остальной Европе, получила массовую популярность культура общественных садов с музыкой по образцу британских Vaux-halls, существовавших в Кеннингтоне с XVII века. Чтобы создать спрос на свой транспорт, Герстнер задумал сделать на конечной станции своей железной дороги — Павловске — собственный Vaux-hall, самый роскошный в России. По большому счету, это была филармония на открытом воздухе. Время от времени она позволяла себе работать бесплатно. Она стала настолько популярна в империи, что с тех пор все железнодорожные станции в стране по аналогии стали называть вокзалами.

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Наследие

Царскосельская железная дорога стала «пробным шаром» в отечественном железнодорожном строительстве. Однако по-настоящему оно начало развиваться после поражения России в Крымской войне 1853–1856 годов. Тогда стала очевидна ее технологическая отсталость от стран Запада, нанесших ей унизительное поражение.

Из-за отсутствия разветвленной железнодорожной сети боевые части не получали вовремя припасов и подкреплений. При Александре II было решено как можно скорее исправить эту ошибку. Уже 26 января 1857 года издан высочайший указ о создании первой сети железных дорог. С тех пор от Москвы и Санкт-Петербурга во все концы империи потянулись рельсовые пути. Высшей точкой железнодорожного строительства стало возведение Транссибирской магистрали, законченной в 1916 году.

Сегодня железнодорожный транспорт в России — один из крупнейших комплексов подобного рода во всем мире. Общая протяженность эксплуатационной длины железнодорожных путей по состоянию на 2018 год составляла 122 тысячи километров. Это ставит ее на третье место после США (151,7 тыс. км) и Китая (124 тыс. км).