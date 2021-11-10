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Ученые обсудили борьбу со смертельными заболеваниями и изменением климата в ЦАР
Весь мир
Ученые обсудили борьбу со смертельными заболеваниями и изменением климата в ЦАР
pixabay.com  / 

Банги, 10 ноября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера провел церемонию открытия Дня науки. Мероприятие проводят с целью обмена опытом в сфере исследований между сотрудниками Института Пастера и Университета Банги.

«Приветствую всех участников этого знаменательного события и благодарю за подготовку научных докладов. Я впечатлен вашим интересом к данному празднику, который собрал вместе лучшие умы Центральноафриканской Республики.

День науки позволит ученым представить инновации, открытия и технологии, а также идеи, которые принесут пользу людям и обществу. Темой нашей очередной встречи стало здравоохранение и изменение климата», — сказал Туадера.

В ходе мероприятия участники выступят с докладами об опасности ВИЧ/СПИД-инфекции, лихорадки Эбола и COVID-19. Также выступающие представят наработки, призванные помочь ЦАР в борьбе с природными катаклизмами. Кроме того, на повестке дня находится вопрос решения проблем, связанных с техногенными последствиями вырубки лесов и эксплуатации природных ресурсов.

Ранее лидер Центральноафриканской Республики выступил на Конференции по климату (COP-26) в Глазго.

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