Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь надела платье с эффектом гусеницы на отдыхе в Турции

Экс-участница, а ныне телеведущая самого долгого в истории телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь уже несколько лет разрывается между двумя странами. Вместе с супругом и сыновьями она живет одновременно и в Турции, и в России, пишет Teleprogramma.pro.

Плюсы, конечно же, в этом есть. Ведь когда другие Instagram-блогеры кутаются в шали и пуховики, Дарья может позволить себе продемонстрировать роскошную фигуру, используя открытые платья и короткие шортики. Конечно, если она в этот момент в Турции.

В Аланье, где сейчас живет Дарья, по-прежнему тепло как в июле. Именно поэтому на прогулку по средиземноморскому побережью прекрасного города она надела облегающее ее фигуру платье фисташкового оттенка.

Но Пынзарь то ли не угадала с размером, то ли не углядела драпировку на боках платья, но возникло ощущение, что оно не облегает фигуру, а напротив, превращает ее в гусеницу, топорщась.

Но тело Дарьи здесь совершенно ни при чем. Все знают, что ее фигура очень стройная и что ради возвращение на телеэкраны она сбросила аж десять килограммов лишнего веса.

Prt Scr instagram.com / @darya_pinzar86

К несчастью, это далеко не первый провал в подборе одежды ведущей. Так, например, недавно на один недочет ей указала модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист и культуролог моды Надя Иванова.

В тот день Дарья тоже прогуливалась по набережной Аланьи, и в целом ее аутфит был оценен позитивно за исключением обуви, из-за которой ее образ не дотянул до классического стиля.

«Единственное, что меня здесь смущает, это обувь. Она такого нежного, пудрового, пастельного цвета, я бы порекомендовала здесь использовать белые классические туфли-лодочки, чтобы выдержать красивый классический стиль», — заявила Иванова.

Ранее Пынзарь ответила на критику своей фигуры.