Фигуристка Майя Хромых вспомнила, как Алина Загитова спасла трех котят на сборах

Москва, 10 ноября. Известная российская фигуристка Майя Хромых рассказала о дружбе с коллегой Алиной Загитовой. Она вспомнила историю о том, как ведущая шоу «Ледниковый период» спасла трех котят.

Серебряный призер серии Гран-при в Турине всегда хотела завести кошку, потому что с детства обожала животных. Однако у ее родного брата была аллергия на шерсть, поэтому она могла лишь мечтать о питомце. Однако однажды благодаря Алине Загитовой ее желание осуществилось

В 2018 году спортсменкам во время сборов, которые проходили в Новогорске, подкинули трех котят. Олимпийская чемпионка подобрала животных, тем самым спасая от голодной смерти на улице. Один из них попал в дом Хромых.

«Алина (Загитова. — Прим. ФАН) их подобрала. Это был как раз последний день, мы забирали вещи, и Алина подошла к моей маме и уговорила ее взять котенка. Я уже даже не надеялась, не просила, но теперь у меня есть кошка», — рассказала Хромых в интервью ТАСС.

Спустя время также благодаря счастливой случайности в ее доме появился щенок йоркширского терьера. Изначально семья фигуристки планировала взять собаку, но возникли некоторые проблемы с перевозкой. Спустя время подруга мамы Хромых позвонила и просто поставила их перед фактом, что щенок едет к ним.

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