Сотрудники МВД и собака спасли замерзавшего в овраге жителя Марий Эл

Йошкар-Ола, 10 ноября. Сотрудники Министерства внутренних дел вместе со служебной собакой обнаружили упавшего в овраг жителя Марий Эл. Мужчину удалось спасти от обморожения.

Работник центра кинологической службы МВД по Республике Марий Эл прапорщик полиции Алексей Порфирьев вместе со своей собакой по кличке Комар проводили расследование на стройке, где украли электроинструменты. Сотрудник МВД пошел осматривать территорию. Пес потянул хозяина в овраг, в котором оказался человек без сознания.

Порфирьев позвонил в скорую помощь. Вместе с прибывшим старшим экспертом Экспертно-криминалистического центра МВД по Республике Марий Эл капитаном полиции Эдуардом Лапкасовым мужчину удалось вытащить из оврага и оказать медицинскую помощь. Выяснилось, что у местного жителя отказали ноги во время утренней прогулки. В овраге он лежал несколько часов и мог насмерть замерзнуть.

Сотрудники МЧС ранее спасли человека из горящей квартиры. Инцидент произошел в Екатеринбурге. Прибывшие на место спасатели потушили огонь за шесть минут.