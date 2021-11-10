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Тренер-консультант Знарок покинул расположение сборной России из-за болезни

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 17:23
Спорт
Тренер-консультант Знарок покинул расположение сборной России из-за болезни
ska.ru  /  Пресс-служба ХК СКА

Хельсинки, 10 ноября. Олег Знарок покинул расположение сборной России по хоккею, которая завершает подготовку к Кубку Карьяла.

Тренер-консультант сборной России Олег Знарок уехал из Хельсинки, где сегодня начнется Кубка Карьяла. Он был вынужден покинуть расположение национальной команды из-за болезни, сообщает РИА Новости.

«После прилета в Финляндию почувствовал недомогание, есть симптомы ОРВИ. Сейчас поеду лечиться в Петербург. Жалко, что так вышло. У нас в сборной собрались хорошие ребята. Желаю им удачно выступить на турнире!» — отметил именитый специалист.

Ранее Знарок рассказал о взаимоотношениях с главным тренером олимпийской сборной России Алексеем Жамновым. Под его руководством национальная команда будет выступать на предстоящих Играх в Пекине.

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