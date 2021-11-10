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Путин: ситуация с удобрениями не должна повлиять на продуктовые цены

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 17:35
Экономика
Путин: ситуация с удобрениями не должна повлиять на продуктовые цены
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 10 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо своевременно принимать меры, чтобы ситуация с химическими и азотными удобрениями не повлияла на продуктовые цены, в том числе мясную продукцию.

Российский лидер отметил, что стоимость минеральных удобрений «в три, а то и в четыре» раза ниже, чем на рынке Европы. Безусловно, это спровоцирует желание у производителей переключиться на премиальные рынки. Правительству, в связи с этим, необходимо не допустить сбоев в работе сельского хозяйства, добавил глава государства на совещании с кабмином.

«В связи с ростом цен на энергоносители и на газ, который является сырьем для удобрений, крупные европейские производители сокращают объемы производства почти наполовину — на 40 с лишним процентов. А такой крупный экспортер, как Китай, по международным данным, тоже принимает соответствующие решения, ограничивающие экспорт. Все это факторы, которые нас заставляют серьезно задуматься о том, что будет в ближайшее время», — добавил Путин.

Владимир Путин ранее поручил главе Минтранса Виталию Савельеву «навести порядок» с грузоперевозками на Дальнем Востоке. Из-за изменения торговых маршрутов на фоне пандемии востребованность Транссибирской магистрали возросла, а это привело к перегрузке портов в регионе.

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