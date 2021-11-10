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Путин: российское вооружение по многим параметрам превосходит зарубежные аналоги
Армия
Путин: российское вооружение по многим параметрам превосходит зарубежные аналоги
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 10 ноября. Разработки российского оборонно-промышленного комплекса по многим параметрам превосходят зарубежные аналоги, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая заседание Военно-промышленной комиссии.

По его словам, российская армия на сегодняшний день получает самое современное вооружение. При этом глава государства призвал предприятия ОПК не останавливаться на достигнутом, шире используя возможности, возникающие при реализации национальных проектов.

Путин также подчеркнул необходимость учитывать все мировые тенденции при разработке новой государственной программы вооружений. В частности, он указал на когнитивные и гиперзвуковые технологии.

Ранее российский лидер заявлял, что с начала года Вооруженные силы России получили более 70 самолетов и вертолетов, 80 беспилотных летательных аппаратов, 5 кораблей, 250 танков и бронемашин. Также он раскрыл долю современного вооружения в стратегических ядерных силах, передает RT.

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