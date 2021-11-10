Полиция Коста-Рики ликвидировала международную сеть наркоторговли

Сан-Хосе, 10 ноября. Власти Коста-Рики ликвидировали организованную преступную группировку, занимающуюся наркоторговлей и отмыванием денег. Об этом сообщил директор Судебно-следственного органа страны Вальтер Эспиноса.

Las autoridades de Costa Rica desarticularon una organización criminal de narcotráfico que además se dedicaba a lavar dinero a través de licitaciones de obra pública del estatal Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA)https://t.co/K3qjtyTdnh — EFE Centroamérica (@EFE_ACENTRAL) November 9, 2021

Власти Коста-Рики осуществили 38 обысков в разных частях страны, в результате чего были задержаны 27 подозреваемых. 14 из задержанных являются сотрудниками Национального института акведуков и канализаций (AyA). Предполагается, что работники помогали отмывать деньги, полученные от наркоторговли, через тендеры на общественные работы.

«Это крайне важное дело, которое связано с контрабандой запрещенных веществ, коррупцией государственных служащих и отмыванием денег. Это гнусное сочетание разных видов нелегальной деятельности», — заявил Эспиноса на пресс-конференции.

Он добавил, что преступная схема, занимающаяся международной торговлей наркотиками, управлялась колумбийцами, мексиканцами и костариканцами. Участники создали строительные компании, чтобы участвовать в государственных тендерах.

Fuerza Pública custodia la escena a la espera de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Pacuarito de Siquirres, Limón. https://t.co/RBdS38D2PX — Telenoticias (@Telenoticias7) November 9, 2021

В результате расследования было выяснено, что преступная группировка воспользовалась помощью сотрудников AyA и работника государственного банка, чтобы выиграть по меньшей мере 17 тендеров на 1,1 млн долларов всего лишь за восемь месяцев.

Власти также изъяли у банды 22 объекта недвижимости и 30 автомобилей. Задержанные обвиняются в торговле наркотиками, легализации нелегально полученных финансовых средств, незаконном обогащении и коррупции.

Расследование было запущено в июне 2019 года, когда были конфискованы 195 кг кокаина, перевозимого мексиканцем, работавшим с колумбийцами. Позже была раскрыта преступная сеть из граждан разных стран, которые были связаны с контрабандой наркотиков.