Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 18:27
18:24
Экономика
Биткоин установил новый исторический рекорд
18:20
Шоу-бизнес
Правнучка нефтяного магната Айви Гетти выбрала для свадьбы платье из разбитого зеркала
18:19
Политика
Политолог Сатановский сравнил со средневековой инквизицией критикующих Путина поляков
18:17
Общество
«Ее сломало зло со стороны, а не изнутри»: Збруев поделился воспоминаниями об актрисе Малявиной
18:15
Политика
Представительство Никарагуа в Крыму попало под санкции президента Украины Зеленского
18:15
Спорт
Экс-полузащитник «Спартака» Гаврилов назвал сборную Кипра мусором
18:11
Весь мир
Апелляционный суд Оклахомы оправдал Johnson & Johnson в деле об опиоидном кризисе
18:07
Политика
Политолог Якубин раскусил нехитрый трюк Польши с военной истерией вокруг прорыва беженцев
18:04
Происшествия
Прокуратура прекратила дело против программиста, предоставившего видео пыток в колонии
18:03
Политика
Минюст включил издание «Как бы инагент» в список СМИ-иноагентов
Все новости

Путин: военно-промышленный комплекс России работает без сбоев

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 17:21
Армия
Путин: военно-промышленный комплекс России работает без сбоев
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 10 ноября. Российский военно-промышленный комплекс работает бесперебойно даже в условиях пандемии. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства во время своего выступления на заседании Военно-промышленной комиссии отметил, что за прошлый год оборонные предприятия выполнили государственный заказ на 96,2%. При этом в 2021 году, несмотря на сложные условия с коронавирусом, российские специалисты не допустили срыва ни сроков, ни поставок вооружения, подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что Путин заявил о необходимости поставок в ряды ВС РФ систем ПВО С-350, С-500 и С-550. Это поможет быстро и адекватно реагировать на любые изменения обстановки вблизи российских границ, уточнил глава государства.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Путин: военно-промышленный комплекс России работает без сбоев
путин россия военная промышленность
Комментировать