Путин: военно-промышленный комплекс России работает без сбоев

Москва, 10 ноября. Российский военно-промышленный комплекс работает бесперебойно даже в условиях пандемии. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства во время своего выступления на заседании Военно-промышленной комиссии отметил, что за прошлый год оборонные предприятия выполнили государственный заказ на 96,2%. При этом в 2021 году, несмотря на сложные условия с коронавирусом, российские специалисты не допустили срыва ни сроков, ни поставок вооружения, подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что Путин заявил о необходимости поставок в ряды ВС РФ систем ПВО С-350, С-500 и С-550. Это поможет быстро и адекватно реагировать на любые изменения обстановки вблизи российских границ, уточнил глава государства.