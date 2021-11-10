Инфляция в США достигла 30-летнего максимума

Вашингтон, 10 ноября. Потребительские цены в Соединенных Штатах значительно ускорили рост в октябре. Статистику об инфляции в США опубликовало информационное агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-релиз минтруда страны.

Американское ведомство определило динамику потребительских цен в государстве за текущий год. Согласно данным, только за последний месяц они подскочили в среднем на 0,9%. Это означает более существенные изменения в годовой инфляции. Прогноз в ее отношении изменился с 5,4% до 6,2%.

Такой показатель был ранее зафиксирован только по итогам ноября 1990 года. Таким образом, инфляция в США достигла максимального значения за 31 год. Аналитики не ожидали такого значительного ускорения роста потребительских цен.

Федеральная резервная система (ФРС) ожидала противоположного результата. Председатель ФРС Джером Пауэлл говорил о воздействии на инфляцию временных факторов и скором возвращении этого показателя к таргету.