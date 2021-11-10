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Кот с четырьмя ушами по кличке Мидас прославился в Сети и обрел дом
Общество
Кот с четырьмя ушами по кличке Мидас прославился в Сети и обрел дом
pixabay.com

Москва, 10 ноября. Пользователи Сети начали массово подписываться на аккаунт кота по кличке Мидас, который прославился благодаря своей необычной внешности. У животного вместо одной привычной пары ушей выросла целых две.

Снимки необычного котенка впервые были опубликованы в социальной сети Instagram. Животное появилось на свет с врожденной генетической мутацией, из-за чего у него выросло целых четыре уха. Дополнительная пара расположена внутри обычных ушей, однако Мидас из-за этого лучше слышать не стал.

Кот может относиться к породе смешанной русской голубой. Его страница в Instagram оказалась невероятно популярной, поскольку на нее подписалось уже более 22,8 тыс. человек.

Кот с четырьмя ушами по кличке Мидас прославился в Сети и обрел дом
Prt Scr instagram.com / @midas_x24

Благодаря свалившейся на него известности Мидас, который раньше жил в приюте для животных, смог обрести хозяев. В любящую семью его забрала жительница Турции. Теперь он живет в новом доме с еще одной кошкой и собакой, которые стали ему друзьями.

В TikTok тем временем обрела популярность кошка по кличке Соня. Ей удалось развеселить пользователей соцсети своими регулярными попытками сбежать из квартиры, где она живет.

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кот instagram мутация
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