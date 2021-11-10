Юрист Нефедовский объяснил, за какие товары с AliExpress можно получить штраф или срок

В наши дни AliExpress является одной из самых крупных и популярных платформ для покупок различных товаров, начиная от одежды и заканчивая гаджетами. Главная его особенность — относительно низкая стоимость товаров. Но при покупке вещей мало кто задумывается, что их приобретение может быть чревато серьезными последствиями. В беседе с ФАН кандидат юридических наук, адвокат Геннадий Нефедовский рассказал, какие вещи лучше не заказывать с AliExpress.

Ряд покупок на известном маркетплейсе может обернуться для россиян штрафом или даже лишением свободы, предупредил юрист.

«Есть несколько категорий товаров, ввоз которых или передача посредством почтовой связи в Российской Федерации запрещены. Одной из таких категорий являются устройства, предназначенные для скрытого получения информации. Тут покупателю грозит уголовная ответственность, начиная от штрафа и заканчивая лишением свободы», — пояснил Нефедовский.

Еще одно распространенное нарушение, которым часто грешат наши сограждане — покупка подделок известных брендов. Китай не зря славится своими подделками, и их оборот на территории страны довольно обширен, но ввоз на территорию Российской Федерации контрафакта попадает под административную ответственность, и для покупателя предусмотрен штраф.

фото из личного архива Геннадия Нефедовского /

«Под запретом и товары, при производстве которых пострадали редкие виды животных. Приобретение подобных товаров должно быть сертифицировано, чтобы исключить приобретение вещи, полученной в результате браконьерства. Особенно внимательным надо быть с ножами. Приобретение холодного оружия, за исключением некоторых видов, — это тоже нарушение закона. Но, например, маленький швейцарский нож приобрести можно. Остальное: охотничьи ножи, мечи или катаны — категорически запрещено. Сюда же относятся и товары, которые своим внешним видом напоминают оружие», — отметил Нефедовский.

Лучше не заказывать на AliExpress и товары, требующие официальной сертификации на территории Российской Федерации. К ним относятся гаджеты, мобильные телефоны, товары из натурального меха. Эксперт предупредил, за их ввоз предусмотрено привлечение к административной ответственности и штраф до 5000 рублей.

flickr.com / @Marco Verch

«Прежде чем заказывать тот или иной товар на AliExpress, покупателю необходимо проверить, разрешен ли его оборот на территории Российской Федерации. Даже если подобные товары, как, например, меховые шубы, продаются свободно в магазине, это не значит, что их провоз на территорию Российской Федерации без обязательной сертификации законен, а продавцы с AliExpress не будут заморачиваться и заниматься лицензированием каждого товара под требования разных государств», — объяснил юрист.

Помимо вышеупомянутых товаров к запрещенным также относятся легковоспламеняющиеся предметы и жидкости, семена растений или удобрения, алкогольная продукция, ядовитые растворы и средства. Все эти «нужные вещи», по мнению эксперта, лучше купить в обычном магазине, пусть и дороже, чем потом сокрушаться над штрафом или вообще попасть под уголовную ответственность.

Однако и сам маркетплейс нередко становится участником судебных разбирательств. Так, житель столицы Прикамья подал иск в Кировский районный суд Перми, требуя взыскать с AliExpress деньги, проценты за пользование средствами и компенсацию морального вреда и расходов на оплату юриста. В сентябре 2019 года пермяк заказал на AliExpress резиновые перчатки за 125 рублей, однако с его кредитки была списана сумма в 109 тысяч рублей.