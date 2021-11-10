Отставной полковник Анатолий Штомпель рассказал о соцподдержке российских полицейских

Санкт-Петербург, 10 ноября. Прямой эфир, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, состоялся в студии медиацентра «Патриот». Гостем мероприятия стал заместитель председателя межрегионального профсоюза сотрудников органов внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полковник полиции в отставке Анатолия Штомпель.

Штомпель, выступая на пресс-конференции, заявил, что служить в ведомстве довольно непросто. Он также прокомментировал трагедию с погибшим при проведении спецоперации в Петербурге спецназовцем Евгением Захаровым, у которого остались жена и трое детей.

«Это страшно, когда наши сотрудники погибают в таких ситуациях... К сожалению, такие случаи есть, и нужно делать все, чтобы избегать подобного. Также важно, чтобы преступники были наказаны», — заявил Штомпель.

Говоря о соцзащите для правоохранителей, спикер отметил, что в России это актуальный вопрос. Сотрудники, по словам Штомпеля, не всегда бывают защищены.

«У нас бывает, что сотрудника необоснованно уволили. Также есть случаи, когда стражи порядка перерабатывают. Тогда тут стоит вопрос оплаты труда. Здесь не всегда оценивается работа по достоинству, плюс есть инфляция», — подчеркнул полковник полиции в отставке.

Кроме того, в медиацентре обсудили ряд других важных вопросов. В частности, эксперты рассказали, каков реальный уровень преступности в стране, каков имидж силовика в России, а также зачем нужен профсоюз сотрудников органов внутренних дел.