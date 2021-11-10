Отказ от беспроводных аксессуаров ускорит зарядку iPhone

Лос-Анджелес, 10 ноября. Владельцы Apple iPhone могут ускорить процесс зарядки своего устройства, если откажутся от адаптера, который входил в комплект с гаджетом до 2020 года.

Специалисты заявляют, что адаптеры мощностью пять ватт, выпускаемые до 2020 года, уже не подходят для зарядки новых iPhone. Чтобы восполнить запас батареи, нужен зарядник последней модели. Отказ от беспроводных аксессуаров, таких как наушники, также положительно отразится на процессе наполнения батареи энергией.

На рынде есть адаптеры, поддерживающие быструю зарядку — подобные устройства производятся как партнерами Apple, так и сторонними компаниями. Устройства для восполнения энергии аккумулятора нужно выбирать внимательно. Эксперты рекомендуют обращать внимание на наличие USB Power Delivery (USB-PD), пишет издание BGR.

«Яблочная» корпорация заявила, что больше не будет выпускать устройства с буквой S в названии модели. Исследования показали, что это плохо влияет на продажи.