Парламент Ливии обсудит угрозы главы ВГС по срыву выборов

Бенгази, 10 ноября. Палата представителей Ливии на следующем заседании рассмотрит заявления главы Высшего государственного совета (ВГС) Халеда аль-Мишри, направленные на срыв парламентских и президентских выборов. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Абдалла Блехек в эфире телеканала Al Hadath.

По словам чиновника, призыв Аль-Мишри к митингу возле штаб-квартиры Высшей национальной избирательной комиссии подтверждает стремление определенных сторон помешать предстоящему плебисциту, который запланирован на 24 декабря.

«По мере приближения даты голосования для всего ливийского народа и международного сообщества начинают становиться ясными намерения этих партий. Они не хотят выборов», — заявил представитель парламента.

Сторонники «Братьев-мусульман» (организация, запрещенная в РФ) понимают, что не популярны среди населения. В случае проведения избирательного процесса они окончательно потеряют позиции на политической сцене страны.

Блехек добавил, что парламент ранее предупреждал о возможности таких провокаций и повторения сценария вооруженной эскалации со стороны группировок западного региона. Теперь депутатам предстоит решить, как противодействовать угрозам отмены выборов. Военный вариант не рассматривается, поскольку на данный момент можно рассчитывать на давление со стороны ливийского народа и международного сообщества.

Пресс-секретарь прокомментировал критику членами ВГС законодательной основы, принятой Палатой представителей. По его словам, все юридические требования соблюдены.

«В настоящее время они тщетно пытаются лишить ливийцев возможности выбирать тех, кто ими будет управлять. Это партия противодействует избирательному процессу под надуманными предлогами», — сказал Блехек.

Чиновник отметил, что народ полностью осведомлен о происходящем. Граждане хотят воспользоваться правом голоса и придут на выборы, о чем свидетельствует процесс получения карточек избирателей.

По словам Блехека, мировое сообщество согласилось поддержать плебисцит и усилия Палаты представителей в этом направлении.

Глава ВГС Халед аль-Мишри накануне призвал ливийцев бойкотировать выборы и выйти на массовые протесты в Триполи. Он также пригрозил вооруженной эскалацией, если избирательный процесс не отменят.