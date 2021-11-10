Экономист Крюков назвал спекуляциями заявления об «опасности» поставок газа РФ в Европу

Выражая так называемую заботу о Германии, США пытаются защитить свои экономические интересы, затянув запуск «Северного Потока — 2», чтобы продавать Европе свой неконкурентоспособный сжиженный газ, доставляемый танкерами. Украина и Польша в этой борьбе выступают как инструменты Вашингтона, и «экономическая безопасность Берлина» тут ни при чем. Об этом ФАН рассказали эксперты в области энергетики Валерий Крюков и Алексей Гривач, комментируя сообщение о том, что сенаторы в США вновь призвали к санкциям по «Северному потоку — 2».

Ранее в СМИ появились сообщения, описывающие гротескную ситуацию: власти стран, имеющих серьезные проблемы в экономике и энергетике — Украины и Польши, поддержали США и выступили против запуска российского газопровода, мотивируя свои призывы «заботой об экономике Германии».

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Директор Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Валерий Крюков заявил, что разговоры польских, украинских и американских политиков о том, что российский газопровод якобы представляет угрозу экономике Германии, не соответствуют действительности, это чистейшей воды спекуляции.

«Я нахожусь в Салехарде на конференции, посвященной исследованию криосферы и вопросам безопасности технических объектов в Арктике. Отсюда идет газовый поток, который был создан еще во времена СССР после подписания контрактов с Германией. Это был крупнейший и очень эффективный проект. Трассы отсюда протянулись через Польшу и Чехию, а также, к сожалению (принимая во внимание политические демарши Киева), через Украину. Одни мощности со временем выбывают, другие включаются, это нормальный процесс. Разговоры об «опасности» поставок российского газа в Европу — спекуляции заинтересованных политических и финансовых западных группировок, которые защищают частные интересы и не имеют отношения к безопасности Германии», — уточнил руководитель Центра ресурсной экономики.

Профессор пояснил, что промышленники США имеют избыточные мощности терминалов по сжижению газа на восточном побережье Северной Америки. Академик РАН предположил, что американские дельцы просто ведут нечестную борьбу со своими прямыми конкурентами, так как могут предложить свой товар с учетом перевозки через океан европейцам на гораздо худших условиях, чем Россия, использующая газопровод «СП-2».

Федеральное агентство новостей /

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что США пытаются с помощью лжи и манипуляций традиционно выставить Россию виновной во всем том, что творят сами.

«Наличие угрозы энергетической безопасности Германии очевидно. Это угроза энергобезопасности ФРГ и одновременно в более широком смысле безопасности Европы направлена со стороны части американского истеблишмента. Представители финансово-политической элиты США через свою пятую колонну внутри Евросоюза с наслаждением расшатывают единство блока и препятствуют его возможностям получать чистую и доступную энергию из России для обогрева и экономического развития», — пояснил экономист.

Федеральное агентство новостей /

Собеседник ФАН выразил уверенность, что ни Польша, ни Украина помочь Германии ничем не могут. По мнению эксперта, их попытки отодвинуть запуск российского газопровода «Северный Поток — 2» связаны с меркантильными интересами. Гривач добавил, что антироссийский проект США «новая Украина» стал выполнять в некотором смысле антиевропейские функции, связанные с интересами Соединенных Штатов. Вину за наносимый Америкой с помощью Украины вред Европе Вашингтон, по словам эксперта, хочет повесить на Россию и в какой-то мере на Германию.

Ранее ФАН рассказал о большой вероятности того, что зимой Украина снова окажется в центре газового скандала. Запасов топлива на зиму у Киева катастрофически мало, а денег, чтобы закупить газ, нет.