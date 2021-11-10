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Скончалась заслуженная артистка России Валентина Малявина

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 17:01
Общество
Скончалась заслуженная артистка России Валентина Малявина
Global Look Press  /  Russian Look

Москва, 10 ноября. Стало известно о смерти российской актрисы Валентины Малявиной. Ей было 80 лет, сообщает «Пятый канал».

По данным СМИ, первая жена Александра Збруева Малявина ушла из жизни еще 30 октября. Последние годы артистка проживала в доме для престарелых. Она имела проблемы со слухом и зрением.

Валентина Малявина известна публике по ролям в следующих картинах — «Иваново детство», «Дневные поезда», «Подсолнух», «Король-олень», «Осенние соблазны». О дате и месте прощания с актрисой пока не сообщалось.

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