Скончалась заслуженная артистка России Валентина Малявина

Москва, 10 ноября. Стало известно о смерти российской актрисы Валентины Малявиной. Ей было 80 лет, сообщает «Пятый канал».

По данным СМИ, первая жена Александра Збруева Малявина ушла из жизни еще 30 октября. Последние годы артистка проживала в доме для престарелых. Она имела проблемы со слухом и зрением.

Валентина Малявина известна публике по ролям в следующих картинах — «Иваново детство», «Дневные поезда», «Подсолнух», «Король-олень», «Осенние соблазны». О дате и месте прощания с актрисой пока не сообщалось.