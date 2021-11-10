Эксперты РАНХиГС назвали самые перспективные районы для покупки жилья в Петербурге

Выбор локации — один из самых важных моментов при покупке жилья. От этого зависит и дальнейший комфорт проживания, и последующая стоимость квадратных метров, что немаловажно в случае, если возникнет желание продать объект недвижимости. Почему перспективным объектом покупки жилой недвижимости может стать любой район Петербурга, корреспонденту ФАН рассказали эксперты Президентской академии.

По словам доцента кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидата экономических наук Александра Родионова, при покупке недвижимости в первую очередь надо составить список требований: рост цены, транспортная доступность, социальная инфраструктура, развитие района в целом. В зависимости от этих требований локация может меняться. Однако в Петербурге есть районы, которые на фоне остальных выглядят более привлекательно.

«Из тех районов, на которые стоит обратить более пристальное внимание, это Приморский район. В частности, та часть, которая сейчас активно застраивается в виде продолжения Комендантского проспекта и Парашютной улицы. В данной локации строится большое количество ЖК надежными застройщиками, и на данный момент количество предложений позволяет выбрать квартиру по оптимальной цене», — пояснил Родионов.

В числе перспективных районов эксперт также назвал Красногвардейский район, особенно территорию вблизи метро «Ладожская» и «Новочеркасская». В связи с близостью к Невскому проспекту, а также хорошей транспортной доступностью в виде станций метро и выезда загород, эти локации выглядят особенно привлекательно. Кроме того, там хорошая сложившаяся социальная и торговая инфраструктура.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

«На данный момент в этом районе активно идет строительство больших ЖК на месте бывших промтерриторий и реновации старых кварталов. Выбрать есть из чего», — заключил Родионов.

Старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС Анастасия Козлова в свою очередь отметила территорию, прилегающую к станции метро «Волковская». Там сохранилась старая застройка, пока она будет — к ней стоит присмотреться. Если говорить о перспективе, то эксперт посоветовала обратить внимание на промышленный пояс Петербурга.

«Стратегически интересен промышленный пояс. В области явно будет меняться структура спроса и стоимости вокруг нового аэропорта. Но очень важно помнить, что современный высокоэтажный высокоплотный девелопмент способен сделать непривлекательным для жизни совершенно любой район», — предупредила Козлова.

Кстати, пандемия внесла свои коррективы в покупательский спрос на недвижимость — петербуржцы стали больше интересоваться жильем в Ленинградской области. По наблюдениям риэлторов интерес к покупке загородной недвижимости продолжает расти с начала 2021 года.