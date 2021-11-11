Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 ноября 06:42
06:37
Политика
Новый глава МИД Японии Хаяси заявил о намерении развивать отношения с Россией
06:32
Общество
Водителям посоветовали не отказываться от прогрева двигателя зимой
06:19
Общество
Фотоловушка в Поморье зафиксировала мирную встречу медведя и кабана
06:15
Армия
Научный центр ВС РФ изобрел купол для защиты от дронов
06:13
Экономика
Глава «Нафтогаза» Витренко посчитал ГТС Украины лучше «СП-2» из-за наличия резервов
06:08
Происшествия
Легковой автомобиль сбил пожилую жительницу Выборга
06:00
Общество
Депутат Вассерман рассказал, когда можно ждать плодов работы математика Перельмана
05:57
Политика
Депутат Рады Бужанский вспомнил о миграционном кризисе в Польше 1939 года
05:55
Общество
ВОЗ: сбои в плановой вакцинации в 2020 году могут привести к вспышкам кори
05:54
Общество
Получившая яблоко лошадь завоевала сердца миллионов пользователей TikTok
Все новости

Депутат Вассерман рассказал, когда можно ждать плодов работы математика Перельмана
Общество
Депутат Вассерман рассказал, когда можно ждать плодов работы математика Перельмана
ФБА «Экономика сегодня»  / 

От фундаментального математического открытия до его массового применения на практике проходит, как правило, несколько веков. Об этом в беседе с ФАН рассказал депутат Госдумы, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман.

Статья российского ученого Григория Перельмана, в которой была доказана гипотеза Пуанкаре и решена одна из семи задач тысячелетия по версии Математического института Клэя, появилась в архиве электронных публикаций Лос-Аламосской национальной лаборатории (США) 11 ноября 2002 года.

«Сам Перельман сказал, что теперь понятно, как устроен мир. В том смысле, что некоторые нюансы геометрии Вселенной стали ясны именно благодаря доказательству этой гипотезы. Я, конечно, не математик, чтобы толком понять эту гипотезу и тем более оценить, но суть ее в том, что некоторые свойства многомерных сфер сходны со свойствами обычной двухмерной сферы в трехмерном пространстве», — прокомментировал Анатолий Вассерман.

Депутат Госдумы также отметил, что человечеству еще только предстоит оценить значимость работы Григория Перельмана.

«Должен сказать, что от фундаментального физического открытия до его применения на практике проходит, как правило, несколько десятилетий, а от фундаментального математического открытия до его массового применения на практике проходит, как правило, несколько веков. […] В любом случае уже сейчас ясно, что открытие действительно фундаментальное и однажды даст колоссальные плоды, в том числе и практические», — пояснил собеседник ФАН.

Депутат Вассерман рассказал, когда можно ждать плодов работы математика Перельмана
flickr.com / Thom

В завершение он привел конкретный пример того, как плоды математических трудов могут приносить пользу лишь уже спустя долгие годы.

«Основы исчисления бесконечно малых заложил еще Архимед в самом начале нашей эры, но до состояния, в котором этими исчислениями может пользоваться любой специалист, а не только гений вроде Архимеда, довели [Исаак] Ньютон и [Готфрид Вильгельм] Лейбниц в XVII веке. Только в XIX веке аппарат исчисления бесконечно малых был доведен до технически удобного формата. Им смогли пользоваться и не математики. Это породило колоссальный прорыв в инженерном деле на рубеже XIX–XX столетий», — заключил публицист.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН раскрыл, что может скрываться за идеей США о «звездных войнах». Он отметил, что размещение на орбите земли космических вооружений неизбежно стоит намного дороже, чем средства борьбы с ними.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Депутат Вассерман рассказал, когда можно ждать плодов работы математика Перельмана
вассерман перельман
Комментировать