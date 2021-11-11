Депутат Вассерман рассказал, когда можно ждать плодов работы математика Перельмана

От фундаментального математического открытия до его массового применения на практике проходит, как правило, несколько веков. Об этом в беседе с ФАН рассказал депутат Госдумы, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман.

Статья российского ученого Григория Перельмана, в которой была доказана гипотеза Пуанкаре и решена одна из семи задач тысячелетия по версии Математического института Клэя, появилась в архиве электронных публикаций Лос-Аламосской национальной лаборатории (США) 11 ноября 2002 года.

«Сам Перельман сказал, что теперь понятно, как устроен мир. В том смысле, что некоторые нюансы геометрии Вселенной стали ясны именно благодаря доказательству этой гипотезы. Я, конечно, не математик, чтобы толком понять эту гипотезу и тем более оценить, но суть ее в том, что некоторые свойства многомерных сфер сходны со свойствами обычной двухмерной сферы в трехмерном пространстве», — прокомментировал Анатолий Вассерман.

Депутат Госдумы также отметил, что человечеству еще только предстоит оценить значимость работы Григория Перельмана.

«Должен сказать, что от фундаментального физического открытия до его применения на практике проходит, как правило, несколько десятилетий, а от фундаментального математического открытия до его массового применения на практике проходит, как правило, несколько веков. […] В любом случае уже сейчас ясно, что открытие действительно фундаментальное и однажды даст колоссальные плоды, в том числе и практические», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он привел конкретный пример того, как плоды математических трудов могут приносить пользу лишь уже спустя долгие годы.

«Основы исчисления бесконечно малых заложил еще Архимед в самом начале нашей эры, но до состояния, в котором этими исчислениями может пользоваться любой специалист, а не только гений вроде Архимеда, довели [Исаак] Ньютон и [Готфрид Вильгельм] Лейбниц в XVII веке. Только в XIX веке аппарат исчисления бесконечно малых был доведен до технически удобного формата. Им смогли пользоваться и не математики. Это породило колоссальный прорыв в инженерном деле на рубеже XIX–XX столетий», — заключил публицист.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН раскрыл, что может скрываться за идеей США о «звездных войнах». Он отметил, что размещение на орбите земли космических вооружений неизбежно стоит намного дороже, чем средства борьбы с ними.