Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 18:26
18:24
Экономика
Биткоин установил новый исторический рекорд
18:20
Шоу-бизнес
Правнучка нефтяного магната Айви Гетти выбрала для свадьбы платье из разбитого зеркала
18:19
Политика
Политолог Сатановский сравнил со средневековой инквизицией критикующих Путина поляков
18:17
Общество
«Ее сломало зло со стороны, а не изнутри»: Збруев поделился воспоминаниями об актрисе Малявиной
18:15
Политика
Представительство Никарагуа в Крыму попало под санкции президента Украины Зеленского
18:15
Спорт
Экс-полузащитник «Спартака» Гаврилов назвал сборную Кипра мусором
18:11
Весь мир
Апелляционный суд Оклахомы оправдал Johnson & Johnson в деле об опиоидном кризисе
18:07
Политика
Политолог Якубин раскусил нехитрый трюк Польши с военной истерией вокруг прорыва беженцев
18:04
Происшествия
Прокуратура прекратила дело против программиста, предоставившего видео пыток в колонии
18:03
Политика
Минюст включил издание «Как бы инагент» в список СМИ-иноагентов
Все новости

Житель Сургута получил посылку с килограммом наркотиков
Происшествия
Житель Сургута получил посылку с килограммом наркотиков
78.мвд.рф  /  Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сургут, 10 ноября. Сотрудники транспортной полиции Сургута совместно с работниками тюменской таможни пресекли контрабанду сильнодействующего препарата из-за границы в Югру. Об этом порталу Ugra-news рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

46-летний житель Сургута был задержан в одном из отделений почтовой связи, где он получал посылку из-за границы. В коробке оперативники обнаружили светлый порошок. Проведенная экспертиза показала, что в нем содержится сильнодействующее вещество прегабалин.

Как сообщили в ведомстве, масса порошка составила 999,1 грамма, что является крупным размером. Правоохранители напомнили, что с 1 декабря 2019 года прегабалин отнесен к списку сильнодействующих препаратов, оборот которых запрещен на территории Российской Федерации.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующих веществ»).

Ранее ФАН рассказывал о задержании двух мужчин в Амурской области. В их автомобиле было обнаружено более 2,5 килограмма наркотических веществ.
 

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Житель Сургута получил посылку с килограммом наркотиков
наркотики сургут
Комментировать