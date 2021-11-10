Житель Сургута получил посылку с килограммом наркотиков

Сургут, 10 ноября. Сотрудники транспортной полиции Сургута совместно с работниками тюменской таможни пресекли контрабанду сильнодействующего препарата из-за границы в Югру. Об этом порталу Ugra-news рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

46-летний житель Сургута был задержан в одном из отделений почтовой связи, где он получал посылку из-за границы. В коробке оперативники обнаружили светлый порошок. Проведенная экспертиза показала, что в нем содержится сильнодействующее вещество прегабалин.

Как сообщили в ведомстве, масса порошка составила 999,1 грамма, что является крупным размером. Правоохранители напомнили, что с 1 декабря 2019 года прегабалин отнесен к списку сильнодействующих препаратов, оборот которых запрещен на территории Российской Федерации.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующих веществ»).

Ранее ФАН рассказывал о задержании двух мужчин в Амурской области. В их автомобиле было обнаружено более 2,5 килограмма наркотических веществ.

