Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 18:26
18:24
Экономика
Биткоин установил новый исторический рекорд
18:20
Шоу-бизнес
Правнучка нефтяного магната Айви Гетти выбрала для свадьбы платье из разбитого зеркала
18:19
Политика
Политолог Сатановский сравнил со средневековой инквизицией критикующих Путина поляков
18:17
Общество
«Ее сломало зло со стороны, а не изнутри»: Збруев поделился воспоминаниями об актрисе Малявиной
18:15
Политика
Представительство Никарагуа в Крыму попало под санкции президента Украины Зеленского
18:15
Спорт
Экс-полузащитник «Спартака» Гаврилов назвал сборную Кипра мусором
18:11
Весь мир
Апелляционный суд Оклахомы оправдал Johnson & Johnson в деле об опиоидном кризисе
18:07
Политика
Политолог Якубин раскусил нехитрый трюк Польши с военной истерией вокруг прорыва беженцев
18:04
Происшествия
Прокуратура прекратила дело против программиста, предоставившего видео пыток в колонии
18:03
Политика
Минюст включил издание «Как бы инагент» в список СМИ-иноагентов
Все новости

Захарова назвала любые санкции Евросоюза против Белоруссии нелегитимными
Политика
Захарова назвала любые санкции Евросоюза против Белоруссии нелегитимными
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 10 ноября. Любые санкции Евросоюза в отношении Белоруссии нелегитимны. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства РФ прокомментировала односторонние санкции Запада. По ее словам, такие ограничения в отношении суверенных государств неприемлемы и нелегитимны с позиции международного права.

«Подтверждаем нашу решимость оказать Белоруссии, ее народу всестороннюю поддержку», — подчеркнула Захарова.

С таким комментарием представитель МИД России выступила на брифинге в среду.

Мария Захарова ранее раскритиковала высказывание президента Польши Анджея Дуды относительно «причастности» Москвы к миграционному кризису. Политик заявил, что на страну проводится «гибридная атака». Захарова сочла такие оценки переходящими границы здравого смысла.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Захарова назвала любые санкции Евросоюза против Белоруссии нелегитимными
евросоюз белоруссия захарова
Комментировать