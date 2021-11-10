Захарова назвала любые санкции Евросоюза против Белоруссии нелегитимными

Москва, 10 ноября. Любые санкции Евросоюза в отношении Белоруссии нелегитимны. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства РФ прокомментировала односторонние санкции Запада. По ее словам, такие ограничения в отношении суверенных государств неприемлемы и нелегитимны с позиции международного права.

«Подтверждаем нашу решимость оказать Белоруссии, ее народу всестороннюю поддержку», — подчеркнула Захарова.

С таким комментарием представитель МИД России выступила на брифинге в среду.

Мария Захарова ранее раскритиковала высказывание президента Польши Анджея Дуды относительно «причастности» Москвы к миграционному кризису. Политик заявил, что на страну проводится «гибридная атака». Захарова сочла такие оценки переходящими границы здравого смысла.