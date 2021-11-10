Певица Орейро получила российский паспорт

Буэнос-Айрес, 10 ноября. Уругвайская певица Наталия Орейро получила паспорт гражданки России. Документ знаменитости выдал посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

Наталия Орейро получила российский паспорт в российском посольстве в Аргентине. Певица проживает в Буэнос-Айресе. После вручения документа знаменитость на русском обратилась к посту. Она сказала «спасибо» и пожала руку Феоктистову.

Орейро прочла присягу на двух языках — русском и испанском. Исполнительница порадовалась, что стала гражданской еще одной страны, пишут РИА Новости.

Певица Орейро не планирует уезжать из Аргентины. Решение получить российский паспорт она объяснила желанием выразить признательность поклонникам. Президент Владимир Путин одобрил прошение знаменитости мирового масштаба. Актриса поблагодарила россиян за оказанную честь по-русски.