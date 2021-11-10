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В Белгородской области у школьников не будут требовать ПЦР-тесты
Общество
В Белгородской области у школьников не будут требовать ПЦР-тесты
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Белгородская область, 10 ноября. По мнению Ларисы Пузановой, в Белгородской области принимаются необходимые антикоронавирусные меры, поэтому сейчас нет необходимости во введении для школьников режима обязательного ПЦР-тестирования. Как пояснила Пузанова, в образовательных учреждениях региона уже разграничены потоки учеников, при этом у них на входе измеряют температуру, сообщает «Бел.ру».

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Белгородской области отметила, что за каждым классом в школах закреплен отдельный кабинет. Упомянутых мер, как она полагает, вполне достаточно, вводить новые ограничения пока не планируется.

Ранее ФАН сообщил, что специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали универсальный набор реагентов для выявления вирусных частиц не только в мазках со слизистой оболочки носоглотки, но и в других биологических жидкостях.

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