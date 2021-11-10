Путин поручил «навести порядок» с грузоперевозками на Дальнем Востоке

Москва, 10 ноября. Глава министерства транспорта Виталий Савельев получил задание «навести порядок» с грузооборотом в регионах Дальнего Востока. Срочное поручение министру дал глава государства Владимир Путин, сообщает РБК.

Глобальное изменение торговых маршрутов из-за пандемии привело к повышенной востребованности Транссибирской магистрали. Это привело к перегрузке портов, куда стали приходить товары из Китая. Повышенная нагрузка на транспортную сеть не позволяет в привычном порядке доставлять необходимые продукты.

Путин потребовал нормализовать поставки продовольствия и потребительских товаров в регион. Глава Минтранса пообещал за две недели составить план решения проблемы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщал о личном контроле Путина за логистическими проблемами ДФО.