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США не планируют отправку военной помощи в Гаити
Весь мир
США не планируют отправку военной помощи в Гаити
Global Look Press  /  Petty Officer 2nd Class John Bel / Keystone Press Agency

Порт-о-Пренс, 10 ноября. Правительство США не планирует отправлять войска в Гаити для разрешения кризиса безопасности, который возник в государстве после убийства президента Жовенеля Моиза. Об этом в ходе своего визита в Порт-о-Пренс сообщил заместитель госсекретаря по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Тодд Робинсон.

Представитель США предупредил, что международное сообщество «не пойдет на помощь» Гаити для урегулирования тяжелого кризиса, охватившего карибскую страну из-за роста насилия между криминальными бандами.

«В конце концов, Гаити спасет не международное сообщество. Именно сами гаитяне, власти страны, полиция будут отвечать за безопасность на острове», — отметил Робинсон.

При этом глава американской делегации добавил, что стабильность в государстве является приоритетом для США. Он подчеркнул, что не располагает информацией касательно отправки американских войск в Гаити или соседнюю Доминиканскую Республику.

В то же время Робинсон подтвердил заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о возможной поддержке полиции Гаити со стороны США в деле открытия безопасных коридоров для транспортировки топлива, которому мешают вооруженные группировки. В связи с этим Робинсон заявил о пожертвовании Национальной полиции Гаити 60 единиц техники и 200 комплектов средств защиты для борьбы с преступными бандами. Из 60 автомобилей 19 были уже переданы стране, остальные будут доставлены «в ближайшие месяцы».

Борьба за контроль над территориями между бандами сопровождается похищениями, убийствами, кражами и другими формами насилия по отношению к населению. С середины сентября в Гаити разразился топливный кризис из-за многочисленных нападений преступников на бензовозы и блокировку транспортных путей из столичного порта, где находятся основные топливные терминалы, в регионы страны.

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