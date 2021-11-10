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Сомалийский премьер призвал избирательную комиссию ускорить выборы в Народную палату
Весь мир
Сомалийский премьер призвал избирательную комиссию ускорить выборы в Народную палату
parliament.gov.so  /  Xuquuqda Dhawrista Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya

Могадишо, 10 ноября. Премьер Мохамед Хусейн Робле встретился с главой Национальной избирательной комиссии Сомали и призвал завершить выборы 275 членов Народной палаты до конца декабря. Регионы уже одобрили 54-х сенаторов, а объединенный парламент после приведения к присяге приступит к избранию следующего президента.

По словам главы правительства, выделение определенных мест депутатам или влиятельным фигурам не только неприемлемо, но и карается привлечением к ответственности. Доля женщин в верхней и нижней палатах парламента должна составить 30%.

Премьер поручил избирательной комиссии представить практический план по организации выборов и облегчить финансовые процедуры, связанные с голосованием. Члены ИК вернутся на участки, а представители Комитета по разрешению споров посетят регионы, чтобы проконтролировать подготовку.

В пятницу и субботу, 12 и 13 ноября, Мохамед Хусейн Робле лично посетит избирательные пункты, где на следующей неделе состоятся выборы. В связи с чем оргкомитет Хиршабелле выделил места для избрания в Народную палату трех депутатов из 37 необходимых.

Премьер продвигает процесс организации парламентских выборов в то время, когда международное сообщество политически давит на федеральное правительство с целью завершения голосования до 2022 года. Однако проблемы с безопасностью и экономические препятствия по-прежнему доминируют.

Регионы Джубаленд, Пунтленд, Хиршабелле и Юго-Западное Сомали, но не Галмудуг, где развернулись боевые действия, назначили сенаторов. Избирательная комиссия подчеркнула, если выборы законодателей в нижнюю Народную палату завершатся к началу декабря, тогда к концу года объединенный парламент приступит к избранию президента.

Ранее провозгласивший в 1991-м независимость Сомалиленд, который Могадишо по-прежнему считает суверенной территорией, поэтому предоставил 46 мест в федеральном парламенте, избрал двух депутатов.

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сомали
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