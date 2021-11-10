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Глава МИД Белоруссии Макей назвал Крым российской территорией
Политика
Глава МИД Белоруссии Макей назвал Крым российской территорией
министерство курортов и туризма Крыма

Москва, 10 ноября. Позиция Минска по территориальной принадлежности Крыма остается такой, как была. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Министр иностранных дел республики дал интервью, в котором прокомментировал отношение Минска к Крыму. Макей побеседовал с РИА Новости в среду.

«Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией», — подчеркнул дипломат.

Владимир Макей предложил исходить из этого факта.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко де-факто уже неоднократно подтверждал российскую принадлежность полуострова Крым, заявил ранее спикер госсовета региона Владимир Константинов. Политик напомнил о разговоре главы республики с российским лидером Владимиром Путиным. Лукашенко посетовал, что президент РФ не пригласил его в Крым.

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