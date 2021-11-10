Глава МИД Белоруссии Макей назвал Крым российской территорией

Москва, 10 ноября. Позиция Минска по территориальной принадлежности Крыма остается такой, как была. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Министр иностранных дел республики дал интервью, в котором прокомментировал отношение Минска к Крыму. Макей побеседовал с РИА Новости в среду.

«Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией», — подчеркнул дипломат.

Владимир Макей предложил исходить из этого факта.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко де-факто уже неоднократно подтверждал российскую принадлежность полуострова Крым, заявил ранее спикер госсовета региона Владимир Константинов. Политик напомнил о разговоре главы республики с российским лидером Владимиром Путиным. Лукашенко посетовал, что президент РФ не пригласил его в Крым.