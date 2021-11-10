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Экс-полузащитник «Спартака» Быстров вспомнил, как чуть не умер во время матча
Спорт
Экс-полузащитник «Спартака» Быстров вспомнил, как чуть не умер во время матча
vk.com  /  Женский футбольный клуб «Зенит»

Москва, 10 ноября. Бывший игрок «Спартака» и сборной России рассказал, как едва не скончался во время футбольного матча.

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Владимир Быстров принял участие в ток-шоу «Есть тема!». В эфире телеканала «Матч ТВ» экс-футболист «Спартака» и сборной России вспомнил, как играл за столичный клуб через несколько дней после того, как употребил спиртные напитки.

«Меня случайно выпустили на 15 минут. Я не должен был в этом матче участвовать, но тренер решил меня выпустить. И я чуть не умер на поле, скажу так, вот и всё! Это матч был за «Спартак», Лаудруп – тренер, я приехал после травмы, не должен был сидеть на скамейке», — отметил он.

Быстров выступал за «Спартак» с 2005 по 2009 год. В составе московского клуба экс-полузащитник трижды становился серебряным призером чемпионата России.

Ранее Сергей Прядкин занял должность советника главы УЕФА Александера Чеферина. В октябре он оставил пост президента РПЛ, который занимал на протяжении 14 лет.

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