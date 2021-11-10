Журнал People назвал звезду «Человека-муравья» Пола Радда самым сексуальным мужчиной года

Лос-Анджелес, 10 ноября. Американский еженедельный журнал People по традиции назвал самого сексуального человека года, поместив его на обложку ноябрьского номера. В этом году почетный титул получит голливудский актер Пол Радд.

Артист известен зрителям по роли человека-муравья в киновселенной Marvel. Именно благодаря его участию инициатива «Мстители» смогла победить главного злодея Таноса. В ближайшее время в прокат выходят два новых фильма с ним: «Психиатр по соседству» и «Охотники за привидениями», сообщает портал «Культуромания».

Новость о присвоении актеру престижного звания появилась в официальных соцсетях издания. Сам актер отмечает, что ему сложно поверить в происходящее, поскольку считает, что по всему миру есть большое количество людей более достойных этого титула.

52-летний Пол Радд пошутил, что после получения звания самого сексуального мужчины его жизнь сильно изменится. Он считает, что популярные голливудские актеры вроде Джорджа Клуни и Брэда Питта станут чаще его приглашать на вечеринки.

«И я полагаю, что побываю на гораздо большем количестве яхт. Я буду рад расширить свою яхтенную жизнь», — шутливо подчеркнул звезда Marvel в интервью изданию.

Ранее в Сети появился новый трейлер долгожданного перезапуска классического фильма «Охотники за привидениями». Вместе с Раддом в фильме появится звезда «Очень странных дел» Финн Вулфард.