ЦБ: россияне не платят по каждому второму займу «до зарплаты»

Москва, 10 ноября. Жители России часто не выплачивают микрозаймы. К такому выводу пришли специалисты Центрального банка Российской Федерации после анализа рынка. Статистические сведения предоставил регулятор.

Займы «до зарплаты» отличаются от традиционных кредитов. Их выдают на небольшой срок — до нескольких недель. В этом сегменте наблюдается повышенная оборачиваемость, однако почти 50% таких микрозаймов не возвращаются.

«Россияне не платят по каждому второму займу "до зарплаты"», — приводит статистику Центробанк.

Повышение доли просроченной задолженности в кредитном портфеле микрофинансовых организаций заставляет их более активно продавать долги коллекторам.

Мошенники ранее нашли новый способ обмана заемщиков. Злоумышленники пытаются выманить у жертв сообщения с смс-кодами подтверждения, через которые позже оформляют займы.