Захарова заявила о попытках НАТО спровоцировать рост напряженности у границ России

Москва, 10 ноября. США и Североатлантический альянс пытаются спровоцировать эскалацию напряженности у российских границ в Черном море, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала маневры вооруженного крылатыми ракетами эсминца USS Porter и штабного корабля USS Mount Whitney Военно-морских сил США в Черноморской акватории.

«Эти шаги США ведут к созданию многонациональной группировки вооруженных сил, дестабилизируют ситуацию в Черноморском регионе в непосредственной близости от российских границ», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что в Черноморском регионе был замечен американский самолет разведчик Boeing Е-8С. Он на 35 километров приблизился к государственной границе России. На этом фоне, как передает RT, в Министерстве обороны РФ сообщили об активизации разведывательной авиации НАТО у рубежей страны.