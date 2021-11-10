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Захарова заявила о попытках НАТО спровоцировать рост напряженности у границ России

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 16:29
Армия
Захарова заявила о попытках НАТО спровоцировать рост напряженности у границ России
instagram.com  /  @mzakharovamid

Москва, 10 ноября. США и Североатлантический альянс пытаются спровоцировать эскалацию напряженности у российских границ в Черном море, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала маневры вооруженного крылатыми ракетами эсминца USS Porter и штабного корабля USS Mount Whitney Военно-морских сил США в Черноморской акватории.

«Эти шаги США ведут к созданию многонациональной группировки вооруженных сил, дестабилизируют ситуацию в Черноморском регионе в непосредственной близости от российских границ», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что в Черноморском регионе был замечен американский самолет разведчик Boeing Е-8С. Он на 35 километров приблизился к государственной границе России. На этом фоне, как передает RT, в Министерстве обороны РФ сообщили об активизации разведывательной авиации НАТО у рубежей страны.

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