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Эксперты Центра прогноза космической погоды зафиксировали вспышку на Солнце
Общество
Эксперты Центра прогноза космической погоды зафиксировали вспышку на Солнце
pxhere.com

Москва, 10 ноября. Специалисты Центра прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США сообщили о повышенной солнечной активности 9 ноября.

Ученые зафиксировали на Солнце продолжительную вспышку. Событие произошло в 20.00 по московскому времени. Отмечается, что вспышка случилась одновременно с корональным выбросом массы. По словам экспертов, солнечный выброс должен пройти мимо Земли, передает РИА Новости.

Вспышке присвоили класс M2 — умеренно сильная. Слабая солнечная буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем и повлиять на пути миграций птиц и животных, а более сильные сказываются на коротковолновой связи и навигационных системах.

Ранее сообщалось, что слабая магнитная буря, которая началась из-за мощной вспышки на Солнце, завершилась. Об этом заявили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

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солнце вспышка космическая погода
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