Эксперты Центра прогноза космической погоды зафиксировали вспышку на Солнце

Москва, 10 ноября. Специалисты Центра прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США сообщили о повышенной солнечной активности 9 ноября.

Ученые зафиксировали на Солнце продолжительную вспышку. Событие произошло в 20.00 по московскому времени. Отмечается, что вспышка случилась одновременно с корональным выбросом массы. По словам экспертов, солнечный выброс должен пройти мимо Земли, передает РИА Новости.

Вспышке присвоили класс M2 — умеренно сильная. Слабая солнечная буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем и повлиять на пути миграций птиц и животных, а более сильные сказываются на коротковолновой связи и навигационных системах.

Ранее сообщалось, что слабая магнитная буря, которая началась из-за мощной вспышки на Солнце, завершилась. Об этом заявили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.