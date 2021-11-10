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Принц Гарри назвал женоненавистническим используемое британскими СМИ слово «мегзит»
Общество
Принц Гарри назвал женоненавистническим используемое британскими СМИ слово «мегзит»
Global Look Press  /  Lev Radin

Сбежавший в США вместе с супругой Меган Маркл принц Сассекский Гарри заявил, что слово «мегзит» (megxit), которым все называют их выход из королевской семьи, является женоненавистническим, пишет Esquire

Термин основан на оригинальном слове «брекзит» (brexit), которым обычно обозначается выход Великобритании из Европейского союза. Принц Гарри считает слово «мегзит» мизогинным. 

«Это пример проявления ненависти в интернете и СМИ. Может быть, люди знают это, а может, и нет, но термин «мегзит» был и остается женоненавистническим. Он был создан троллем, поддержан королевскими корреспондентами, и теперь он возрос до уровня качественных СМИ. Но все началось с тролля», — заявил герцог, выступая на конференции The Internet Lie Machine журнала Wired.

Принц Гарри ранее сообщал, что покинул Великобританию из-за расистских нападок британских таблоидов к его супруге. Мать Маркл — черная, а отец — белый. По словам герцога, тревожнее всего было осознавать, что британские СМИ писали лживые статьи, ссылаясь на неправдивые твиты. Принц считает, что дезинформация является главным проявлением глобального гуманистического кризиса. 

В марте этого года американское телевидение выпустило двухчасовое интервью герцогини Сассекской Меган Маркл и Гарри. Они рассказали телеведущей Опре Уинфри, что Меган пришлось столкнуться с расизмом внутри королевской семьи. Ее члены переживали, насколько темной будет кожа ребенка. 

Брат Гарри, принц Уильям, заявил, что в БКС нет никакого расизма. 

Ранее сообщалось, почему принц Гарри и Уильям по-прежнему не ладят. 

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принц гарри меган маркл мегзит
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