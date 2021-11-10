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ВС РФ сопроводили самолет-разведчик ВВС США в 60 км от российской границы
Армия
ВС РФ сопроводили самолет-разведчик ВВС США в 60 км от российской границы
ru.wikipedia.org  /  Eric A. Pastor / Public Domain

Москва, 10 ноября. Разведывательный самолет U-2 Военно-воздушных сил США приблизился к российским границам на 60 километров, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, самолет совершал полет над территорией Украины. Российские военные задействовали радиолокационные системы для сопровождения американского самолета.

Ранее сообщалось о полете самолета-шпиона Boeing Е-8С Военно-воздушных сил США в небе над Черным морем. Он приблизился к государственной границе России на 35 километров. После этого в Министерстве обороны России предупредили о резкой активации разведывательной авиации Североатлантического альянса вдоль рубежей РФ.

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