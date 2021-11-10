МИД России выразил обеспокоенность ухудшающейся ситуацией в Донбассе

Москва, 10 ноября. Москва серьезно обеспокоена усугублением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Внешнеполитическое ведомство России отреагировало на ухудшающуюся ситуацию в Донбассе. По словам Захаровой, Киев лишь создает видимость работы в контактной группе по региону.

«РФ серьезно обеспокоена ухудшающейся ситуацией на линии соприкосновения», — подчеркнула дипломат на брифинге.

Германия и Франция с призывами к скорейшей встречи в «нормандском формате» пытаются обеспечить алиби режиму Киева, полагает Захарова.

Президент Украины Владимир Зеленский и исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель ранее обсудили ситуацию в Донбассе. Политики встретились на саммите по климату в Глазго.