Врач Онищенко об уголовном преследовании врачей-антиваксеров: «Мурашко повторяет меня»

Российский политик и врач, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал заявление главы Минздрава РФ, что врачей-антипрививочников, возможно, стоит привлекать к уголовной ответственности. Выступая на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркнул, что не исключает такую возможность.

«Есть несколько путей, в том числе в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто сам создает угрозу», — высказался министр по поводу позиции врачей-антиваксеров.

При этом Мурашко уточнил, что не призывает «к каким-то резким движениям», но отметил, что медики «должны быть в этой ситуации более продвинутыми».

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Комментируя заявление министра, Геннадий Онищенко в беседе с ФАН отметил, что сам фактически «подсказал» главе Минздрава эту идею.

«У меня есть все основания считать, что Мурашко повторяет меня, — рассказал Онищенко. — Я неоднократно говорил, что простил бы всех антипрививочников, кроме врачей. Дело в том, что врач-антипрививочник, на мой взгляд, представляет для общества особую опасность. Но если говорить именно об уголовной ответственности — думаю, заявление главы Минздрава — это, скорее, фигура речи. Конечно, я теоретически допускаю такую возможность, хотя не думаю, что это может стать распространенной практикой».

Тем не менее, по мнению собеседника ФАН, можно подумать о привлечении врачей-антиваксеров по статье о распространении фейков.

«Есть, например, в Петербурге некий врач (ФАН знает, о ком идет речь, но не будет называть фамилию), который утверждал, что вакцинация от COVID-19 — это якобы «чипирование». За такое действительно можно привлекать к ответственности по статье о распространении фейков», — подчеркнул Онищенко.

По словам ученого, следует активнее применять и другие формы привлечения врачей к ответственности за распространение ложных сведений об иммунизации от коронавирусной инфекции.

«Я выступаю за то, чтобы, например, не пускать на телевидение всех этих, извините, (нецензурное выражение, обозначающее неумных людей с медицинскими дипломами. — Прим. ФАН ), которые не имеют никакого представления об иммунологии, но везде лезут. Да, слова главы Минздрава об уголовной ответственности для врачей-антипрививочников — это фигура речи, но, думаю, проблема настолько назрела, что неплохо бы создать соответствующий прецедент», — эмоционально подчеркнул Геннадий Онищенко.

Как сообщает «Коммерсант», после заседания помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов уточнил, что Мурашко не предлагал вводить дополнительные статьи в УК РФ для врачей-антиваксеров.

Ранее руководитель Центра Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19. Отвечая на соответствующий вопрос, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле такой вариант не рассматривается.