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Суд в Челябинске вынес приговор отцу утонувшего четырехлетнего сына
Общество
Суд в Челябинске вынес приговор отцу утонувшего четырехлетнего сына
wikipedia.org  /  Anatolich1/CC BY-SA 3.0

Челябинск, 10 ноября. Халатность отца привела к трагедии — его четырехлетний не умеющий плавать сын перевернулся на надувном матрасе и утонул. Следствие предъявило мужчине обвинение по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»), передает «Челябинск сегодня».

Суд учел чистосердечное раскаяние и признание вины подсудимым и вынес достаточно мягкий приговор — 160 часов обязательных работ. Напомним, что трагедия произошла 22 августа этого года на пляже озера Первое в Тракторозаводском районе.

Ранее ФАН сообщил о том, что в Майкопе следователи передали в суд дело о превышении должностных полномочий инспектором центра госинспекции по маломерным судам.

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