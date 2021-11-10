Суд в Челябинске вынес приговор отцу утонувшего четырехлетнего сына

Челябинск, 10 ноября. Халатность отца привела к трагедии — его четырехлетний не умеющий плавать сын перевернулся на надувном матрасе и утонул. Следствие предъявило мужчине обвинение по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»), передает «Челябинск сегодня».

Суд учел чистосердечное раскаяние и признание вины подсудимым и вынес достаточно мягкий приговор — 160 часов обязательных работ. Напомним, что трагедия произошла 22 августа этого года на пляже озера Первое в Тракторозаводском районе.

Ранее ФАН сообщил о том, что в Майкопе следователи передали в суд дело о превышении должностных полномочий инспектором центра госинспекции по маломерным судам.