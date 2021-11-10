Беременная журналистка погибла при подрыве автомобиля в йеменском Адене по пути в роддом

Аден, 10 ноября. Беременная йеменская журналистка Раша Абдулла погибла в результате подрыва автомобиля, в котором муж вез ее на роды. Инцидент произошел в южном порту Аден — местонахождении официального правительства Йемена после захвата Саны повстанцами-хуситами из движения «Ансар Аллах».

«Взрывное устройство, заложенное в машине журналиста Махмуда аль-Атми, взорвалось, когда он вез свою жену Рашу Абдуллу в больницу на роды», — сообщают силы безопасности.

Семейная пара работала в СМИ, сотрудничала с рядом местных и региональных средств массовой информации. Глава семьи тяжело ранен и находится в больнице, у него дома остался двухлетний ребенок.

The Yemeni Journalists Syndicate condemns the attack that injured Al Arabiya reporter Mahmoud al-Atmi and left his pregnant wife Rasha Khalid dead in #Yemen’s Aden.https://t.co/PmBQ5oGG1V — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 10, 2021

Аль-Атми подозревает, что его автомобиль был заминирован по решению хуситов, так как ранее они пытались выяснить его адрес проживания.

Журналисты, освещающие события в Йемене с нелицеприятной для одной из сторон точки зрения, уже не в первый раз подвергаются покушениям. Так, в начале июня 2020 года в Адене перед своим домом был расстрелян 34-летний стрингер (самостоятельный репортер, публикующий собственные кадры с мест событий) Набиль Хассан аль-Каити, непосредственно освещавший боевые действия.

Pregnant Yemeni journalist killed in car bomb attack in Adenhttps://t.co/Z8ZTqOmV2A pic.twitter.com/EhFplmjWwz — Yeni Şafak English (@yenisafakEN) November 10, 2021

При этом имеет место и обычный террор. Так, 30 октября у городского аэропорта произошел взрыв автомобиля, в результате чего погибли 12 прохожих, включая детей. Власти обвиняют в случившемся хуситское движение «Ансар Аллах», которое ответственность на себя не взяло.

10 октября в центре города была подорвана движущаяся правительственная колонна. Целью атаки, по всей видимости, являлся глава администрации Адена Ахмеди Хамед Ламлас. Сразу после взрыва он оказался выведен из авто, которое вскоре полностью сгорело. Чиновник выжил, однако шестеро сопровождающих погибли.

@UN @alp_yenen peace .... we need in this world .A blast in Aden, Yemen, Sunday, October 10.



At least six people were killed Sunday in Yemen's port city of Aden by a car bomb that targeted two senior government officials who survived, an official said. pic.twitter.com/jTzArJQ15G — Stanley@1 (@StanlNwosu) October 10, 2021

Горячая фаза гражданской войны в Йемене протекает с 2014 года. Она началась в северо-западной части страны с восстания хуситов, которые потребовали прекратить ущемления со стороны суннитского правительства, а также расширить собственное представительство в органах власти и осуществлять более справедливое распределение доходов от продажи нефти.

После захвата повстанцами йеменской столицы Саны в феврале 2015 года президент Мансур Хади подал в отставку, однако в марте бежал в Аден, где отозвал собственное заявление об уходе. Оставаясь формальным руководителем страны, Хади официально пригласил арабские государства вмешаться в конфликт, и 26 марта 2015 года девять стран во главе с Саудовской Аравией приступили к операции «Решающий шторм», продолжающейся по сей день, хотя и с куда меньшим количеством участников.